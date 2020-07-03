İzmirlilerden kaçak hurdacılara tepki: Belediye göz yumuyor!

Hepsi farklı kişilere ait. Bu işletmelerle ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki işletmelerin bazıları Karabağlar bazıları Gaziemir idaresinde. Biz de buralara başvurularda bulunduk. 'Bu işletmeleri tespit edin ve gereken yasal işlemleri yapın' diye talepte bulunduk. Tespitler yapıldı ve para cezaları yazıldı. Ancak işletilmesini engellemek adına ya da kapatılmak için belediyeler hareket etmedi" dedi.