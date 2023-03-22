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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 22 Mart Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:52
İzmr'de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmr’de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmr'de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmr’de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12 °C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İzmr'de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmr’de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmr'de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmr’de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

İzmr'de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...
İzmr’de sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

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