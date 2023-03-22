İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı