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Haberler Galeri İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir'in bu ilçelerini uyardı

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir'in bu ilçelerini uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (29 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 29 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 29.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, ADALET MAH, R.ŞEVKET İNCE 29.11.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

KARABAĞLAR UZUNDERE 29.11.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

KARABAĞLAR YUNUS EMRE, SELVİLİ, GÜNALTAY 29.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

KINIK TÜRKCEDİT 29.11.2024 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

KİRAZ SARIKAYA, TEKBIÇAKLAR 29.11.2024 saat 08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ 29.11.2024 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

ÖDEMİŞ ÇAYIR, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAMLICA, BALABANLI, GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, OVAKENT 29.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı

SEFERİHİSAR ORHANLI 29.11.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.