İZSU 8 saatlik su kesintisi için İzmir'in bu ilçelerini uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (29 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 29 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 29 Kasım 2024 10:44 Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





