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Haberler Galeri İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (18 Şubat Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 18.02.2025 saat 09:17 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

ÇEŞME CUMHURİYET 18.02.2025 saat 10:49 ile 13:48 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

ÇİĞLİ MALTEPE 18.02.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

KARŞIYAKA CUMHURİYET, İNÖNÜ 18.02.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

KEMALPAŞA SOĞUKPINAR 18.02.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

MENEMEN YANIKKÖY 18.02.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU 8 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçede oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, KAZANLI, KÖSELER, KÜÇÜKAVULCUK, TEKKE 18.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.