  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 2 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

BORNOVA ERZENE, EVKA 3 02.09.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

BUCA AYDOĞDU, CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, İZKENT, KARANFİL, MURATHAN, ŞİRİNKAPI 02.09.2025 saat 07:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE, YAKAKENT 01.09.2025 saat 22:00 ile 02.09.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 02.09.2025 saat 07:58 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

KARŞIYAKA BOSTANLI 02.09.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

KONAK EMİR SULTAN, FERAHLI, LEVENT, ZEYTİNLİK 02.09.2025 saat 09:46 ile 10:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

MENDERES GÜMÜLDÜR ATATÜRK 02.09.2025 saat 09:30 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

ÖDEMİŞ HACIHASAN 02.09.2025 saat 09:19 ile 13:19 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU bu ilçeleri uyardı: Su kesintisine dikkat!

ÖDEMİŞ MURSALLI 02.09.2025 saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.