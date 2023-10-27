İZSU duyurdu: İzmir'de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (27 Ekim Cuma) hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde 9 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Bayraklı, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...