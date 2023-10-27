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Haberler Galeri İZSU duyurdu: İzmir'de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU duyurdu: İzmir'de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (27 Ekim Cuma) hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde 9 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Bayraklı, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 11:06

İZSU duyurdu: İzmir’de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin ne kadar süreli ve hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 27 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

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İZSU duyurdu: İzmir’de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ALPASLAN, ÇİÇEK 27.10.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI OSMANGAZİ 27.10.2023 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA ERZENE MAH, EVKA 3 27.10.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’de 9 saat süren su kesintisi! 27 Ekim Cuma sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA YEŞİLOVA, KARACAOĞLAN 27.10.2023 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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