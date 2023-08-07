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Haberler Galeri İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek!

İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek!

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (7 Ağustos Pazartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Aliağa, Beydağ, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Konak, Menderes, Ödemiş ve Menemen'de su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:35

İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek!

Bugün (7 Ağustos Pazartesi) İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi saatleri...

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İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek!

ALİAĞA YENİ, SAMURLU 06.08.2023 saat 20:20 ile 07.08.2023 saat 01:00 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek!

BAYINDIR YAKACIK 07.08.2023 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek!

BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, ÇAY, ÇİÇEK 07.08.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek!

BEYDAĞ MENDERES 07.08.2023 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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