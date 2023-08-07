İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek!

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (7 Ağustos Pazartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Aliağa, Beydağ, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Konak, Menderes, Ödemiş ve Menemen'de su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...