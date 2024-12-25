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Haberler Galeri İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 25 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 25 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

ALİAĞA YÜKSEKKÖY 25.12.2024 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

BERGAMA BAHÇELİEVLER, FATİH, KÜÇÜKKAYA 25.12.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

BERGAMA İSLAMSARAY, BARBAROS, KURTULUŞ, GAZİPAŞA, İNKILAP, ERTUĞRUL, TURABEY, ZAFER, MALTEPE 25.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

ÇEŞME MUSALLA 25.12.2024 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

KONAK HUZUR, ANADOLU, TRAKYA 25.12.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

ÖDEMİŞ TEKKE, BOZDAĞ, KEMER, HACIHASAN, YILANLI, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, ARTICAK, KAZANLI 25.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL 25.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI 25.12.2024 saat 10:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi 25 Aralık Çarşamba

SEFERİHİSAR ATATÜRK 24.12.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.