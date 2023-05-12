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Haberler Galeri İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:41 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:45
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...

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İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

ALİAĞA ÇAKMAKLI
12.05.2023 saat 10:25 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

BERGAMA FATİH
12.05.2023 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

ÇEŞME ILICA
12.05.2023 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!

KINIK OSMANİYE
12.05.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ HİSAR
12.05.2023 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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