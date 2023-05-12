İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:41Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:45
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İZSU İzmir su kesintisi 12 Mayıs Cuma!
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...