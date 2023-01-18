İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 18 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:56Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:03
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İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...