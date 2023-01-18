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Haberler Galeri İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 18 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:03
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

ALİAĞA SAMURLU
18.01.2023 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ, ÇAMLI
18.01.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

KARABURUN KÖSEDERE
17.01.2023 saat 20:00 ile 18.01.2023 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK AŞAĞI
18.01.2023 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

KİRAZ YENİ
18.01.2023 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES KEMALPAŞA
18.01.2023 saat 09:35 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba
İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

NARLIDERE ALTIEVLER, SAHİLEVLERİ
18.01.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR HIDIRLIK
18.01.2023 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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