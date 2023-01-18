İZSU İzmir su kesintisi 18 Ocak Çarşamba

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 18 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...