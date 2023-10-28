İZSU İzmir'de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (28 Ekim Cumartesi) hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde 7 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Torbalı, Karaburun, Bornova, Bayraklı, Aliağa ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...