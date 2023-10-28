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Haberler Galeri İZSU İzmir'de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU İzmir'de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (28 Ekim Cumartesi) hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Buna göre bazı bölgelerde 7 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'in Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Torbalı, Karaburun, Bornova, Bayraklı, Aliağa ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:15

İZSU İzmir’de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin ne kadar süreli ve hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 28 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

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İZSU İzmir’de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA KARAKUZU 28.10.2023 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI BAYRAKLI, ADALET MAH, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK 28.10.2023 saat 10:35 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT, ÇINAR 28.10.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de 7 saat su kesintisi olacağını duyurdu! 28 Ekim Cumartesi sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA ERGENE 28.10.2023 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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