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Haberler Galeri İZSU İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (2 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş, Urla ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 2 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 10:45

İZSU İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 2 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA TORASAN, İÇMELER 02.11.2023 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH 02.11.2023 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA TURABEY, İNKILAP 02.11.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA MERKEZ 02.11.2023 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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