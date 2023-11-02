İZSU İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (2 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 9 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menemen, Ödemiş, Urla ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 2 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...