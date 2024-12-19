Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Aralık Perşembe) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 19 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...