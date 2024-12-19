İZSU İzmir'de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Bugün (19 Aralık Perşembe) "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorusunun yanıtını araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Foça, Karaburun, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Aralık Perşembe) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 19 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...