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Haberler Galeri İZSU İzmir'de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU İzmir'de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Bugün (19 Aralık Perşembe) "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorusunun yanıtını araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Foça, Karaburun, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (19 Aralık Perşembe) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 19 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ALİAĞA KARAKÖY 19.12.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BORNOVA İNÖNÜ MAH, ATATÜRK 19.12.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BORNOVA KAZIMDİRİK, ERZENE 19.12.2024 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

FOÇA GERENKÖY-KEMAL ATATÜRK, GERENKÖY-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 19.12.2024 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KARABURUN BOZKÖY 19.12.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ BEYAZITLAR 19.12.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, BOZDAĞ, TEKKE, HACIHASAN, KEMER, YILANLI 19.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ BOZDAĞ 19.12.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’de yaşanacak 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA YAKA, ALTINTAŞ 19.12.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.