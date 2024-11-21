İZSU İzmir'deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (21 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in Bayındır, Bornova, Dikili, Karabağlar, Karaburun ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...