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Haberler Galeri İZSU İzmir'deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

İZSU İzmir'deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (21 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in Bayındır, Bornova, Dikili, Karabağlar, Karaburun ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

BAYINDIR KARAVELİLER 21.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ MAH 21.11.2024 saat 10:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

DİKİLİ ÇANDARLI 21.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

DİKİLİ DEMİRTAŞ 21.11.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 21.11.2024 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

KARABURUN MERKEZ 21.11.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

MENEMEN KEMAL ATATÜRK, GAZİ, ULUS, CUMHURİYET 21.11.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

ÖDEMİŞ YILANLI, KAYAKÖY, GÖLCÜK, OĞUZLAR, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, BAYIRLI, ÇOBANLAR 21.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.