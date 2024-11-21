İZSU İzmir'deki 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: Bornova, Karabağlar, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (21 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre İzmir'in Bayındır, Bornova, Dikili, Karabağlar, Karaburun ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 21 Kasım 2024 10:55 Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





