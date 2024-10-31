İZSU İzmir'deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (31 Ekim Perşembe) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 31 Ekim 2024 10:39 Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





