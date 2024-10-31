  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İZSU İzmir'deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

İZSU İzmir'deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (31 Ekim Perşembe) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

ALİAĞA ÇITAK KÖYÜ 31.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

BEYDAĞ ERİKLİ 31.10.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK 31.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

BUCA ADATEPE, ATATÜRK, BUCA KOOP, KURUÇEŞME, ZAFER, YILDIZ, YILDIZLAR, 29 EKİM, YAYLACIK 31.10.2024 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

ÇİĞLİ İNÖNÜ 31.10.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER 31.10.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

KINIK AŞAĞI 30.10.2024 saat 23:50 ile 31.10.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 11 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

NARLIDERE NARLI 31.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 31.10.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

ÖDEMİŞ BADEMLİ 31.10.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

TİRE BÜYÜKKALE 31.10.2024 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

TORBALI YAZIBAŞI 31.10.2024 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...

URLA GÜVENDİK 30.10.2024 saat 16:40 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.