İZSU İzmir'deki 9 saatlik su kesintisi için uyardı! Çeşme, Karşıyaka, Ödemiş, Bornova...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de Bugün (31 Ekim Perşembe) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 31 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...