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İZSU İzmir'i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (31 Aralık Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 31 Aralık Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇEŞME MUSALLA 31.12.2024 saat 10:40 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

FOÇA FEVZİPAŞA 31.12.2024 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

MENDERES ÇUKURALTI 31.12.2024 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR 31.12.2024 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

TİRE ÇİNİYERİ 31.12.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

TORBALI YEŞİLKÖY, DEMİRCİ 30.12.2024 saat 20:10 ile 22:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 5 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA SIRA 31.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.