İZSU İzmir'i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 25 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 25 Şubat 2025 11:18 Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





