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Haberler Galeri İZSU İzmir'i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

İZSU İzmir'i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 25 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 25 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

ALİAĞA SİTELER 25.02.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

BERGAMA İNKILAP 24.02.2025 saat 19:50 ile 21:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

BORNOVA ERGENE 25.02.2025 saat 10:47 ile 11:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ 25.02.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

KARABAĞLAR DEVRİM, GAZİ, PEKER 25.02.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

KARABURUN EĞLENHOCA 25.02.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

MENDERES GÖRECE CUMHURİYET, KASIMPAŞA 25.02.2025 saat 08:40 ile 11:44 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

ÖDEMİŞ KAZANLI, KÖSELER 25.02.2025 saat 06:00 ile 13:16 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

TORBALI ÇAMLICA, KARAKUYU 25.02.2025 saat 08:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i 7 saatlik su kesintisi için uyardı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat...

URLA GÜLBAHÇE 25.02.2025 saat 10:15 ile 12:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.