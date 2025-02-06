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Haberler Galeri İZSU İzmir'i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU İzmir'i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 6 Şubat Perşembe (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI MANAVKUYU, OSMANGAZİ 06.02.2025 saat 09:27 ile 11:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA EFELER, İNKILAP 06.02.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

DİKİLİ ÇANDARLI 06.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KİRAZ CUMHURİYET 02.06.2025 saat 10:49 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK GÜNEY, ZEYTİNLİK 06.02.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENDERES ATA, HÜRRİYET 06.02.2025 saat 09:34 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ BİRGİ 05.02.2025 saat 23:30 ile 06.02.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ ARTICAK, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, KAZANLI, ORTAKÖY, YENİCEKÖY 06.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

SEFERİHİSAR AKARCA 06.02.2025 saat 10:20 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE FATİH 06.02.2025 saat 11:07 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA İÇMELER, TORASAN 06.02.2025 saat 09:27 ile 13:28 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.