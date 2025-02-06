İZSU İzmir'i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU 6 Şubat Perşembe (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 06 Şubat 2025 11:39 Son Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





