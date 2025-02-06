İZSU İzmir'i su kesintisine karşı uyardı! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU 6 Şubat Perşembe (bugün) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU bugünün kesinti yaşanacak ilçelerini duyurdu. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...