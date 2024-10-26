İZSU İzmir'in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (26 Ekim Cumartesi) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 26 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 26 Ekim 2024 11:36 Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





