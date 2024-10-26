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Haberler Galeri İZSU İzmir'in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

İZSU İzmir'in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (26 Ekim Cumartesi) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 26 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 26 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

BEYDAĞ BEYKÖY 26.10.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

BORNOVA MERKEZ, SERİNTEPE, ÇAMKULE 26.10.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

ÇEŞME MUSALLA 26.10.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in birçok ilçesini uyardı! 9 saatlik su kesintisi için önlem alın

FOÇA KAZIM DİRİK, HACIVELİ 26.10.2024 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.