İZSU İzmir'in bu ilçelerini saat vererek uyardı: Önleminizi alın... 8 Ağustos Cuma sular ne zaman gelecek?
Son dakika haberleri... İZSU bugün 8 Ağustos Cuma 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Ödemiş'te sular kesilecek. İşte 8 Ağustos Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 8 Ağustos Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 08.08.2025 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ADATEPE, GAZİLER, İZKENT, KARANFİL, YAYLACIK 08.08.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET 08.08.2025 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 08.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, TEKKE 08.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak; yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklar ile karşılayabilmek için Çeşme İlçesi genelinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:00 ile 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09:00 arasında 10 (on) saat boyunca su verilemeyecektir.
Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacak olup, planlamada bir değişiklik olması halinde idaremizce gerekli bilgilendirme yapılacaktır.