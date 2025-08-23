İZSU İzmir'in bu ilçelerini saat vererek uyardı! Su kesintisine dikkat
Son dakika İzmir haberleri... Bugün 23 Ağustos Cumartesi 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Konak, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 23 Ağustos Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...