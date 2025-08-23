  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini saat vererek uyardı! Su kesintisine dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 23 Ağustos Cumartesi 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Konak, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 23 Ağustos Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

BORNOVA ERGENE 23.08.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ADATEPE 23.08.2025 saat 10:03 ile 11:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA KEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 23.08.2025 saat 08:36 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR DEVRİM, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 23.08.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR AŞIK VEYSEL, KARABAĞLAR, SELVİLİ, YUNUS EMRE 23.08.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK HUZUR, MEHMET AKİF, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS 23.08.2025 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK 23.08.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YENİCEKÖY 23.08.2025 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ AKINCILAR, ANAFARTALAR, ATATÜRK, BENGİSU, HÜRRİYET, İNÖNÜ, KUVVETLİ, MİMAR SİNAN, ZAFER 23.08.2025 saat 08:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.