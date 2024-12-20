İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Bugün (20 Aralık Cuma) "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorusunun yanıtını araştırılıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (20 Aralık Cuma) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 20 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...