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İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Bugün (20 Aralık Cuma) "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorusunun yanıtını araştırılıyor. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (20 Aralık Cuma) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 20 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 20.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÇEŞME CUMHURİYET 20.12.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir���in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KARŞIYAKA YALI 20.12.2024 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KONAK AKIN SİMAV, MİTHATPAŞA, TURGUT REİS, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, BARBAROS 20.12.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

MENEMEN 30 AĞUSTOS 20.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, KAZANLI, KÜÇÜKAVULCUK, VELİLER 20.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

URLA YELALTI, CAMİATİK, YENİ 20.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

URLA GÜLBAHÇE, BALIKLIOVA 20.12.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

URLA İSKELE, ATATÜRK 20.12.2024 saat 10:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.