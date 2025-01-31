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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (31 Ocak Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 31 Ocak Cuma İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, ÇAY 31.01.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

BORNOVA EĞRİDERE 31.01.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

KARŞIYAKA TUNA 31.01.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 31.01.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

KINIK FATİH 31.01.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

ÖDEMİŞ ARTICAK, GÖLCÜK, KAZANLI, YOLÜSTÜ, ORTAKÖY, YENİCEKÖY 31.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

URLA YELALTI 30.01.2025 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

KARŞIYAKA İMBATLI, ÖRNEKKÖY 31.01.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı!

KARŞIYAKA TUNA 31.01.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.