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İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (15 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 15 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

BORNOVA MERİÇ 15.02.2025 saat 11:33 ile 13:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÇEŞME ÇİFTLİK 15.02.2025 saat 11:29 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

FOÇA KAZIM DİRİK 15.02.2025 saat 10:17 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KARABURUN İNECİK 15.02.2025 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ 15.02.2025 saat 07:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

MENEMEN HAYKIRAN 15.02.2025 saat 11:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

MENEMEN AHIHIDIR, SEYDİNNASRULLAH 15.02.2025 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, BOZDAĞ, ÇOBANLAR, GÖLCÜK, KAZANLI, KÖSELER, OĞUZLAR, ORTAKÖY, TEKKE, YENİCEKÖY 15.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

SEFERİHİSAR SIĞACIK 15.02.2025 saat 10:52 ile 16:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.