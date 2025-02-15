İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (15 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 15 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...