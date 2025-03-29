İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (29 Mart Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Mart Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...