İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (29 Mart Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Mart Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 29 Mart 2025 12:38 Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





