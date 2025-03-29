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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (29 Mart Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 29 Mart Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

DİKİLİ BADEMLİ 28.03.2025 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÖDEMİŞ KAYAKÖY 29.03.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

SELÇUK GÖKÇEALAN 29.03.2025 saat 10:32 ile 12:32 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.