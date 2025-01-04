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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (4 Ocak Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 4 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN, ÇİÇEK, ÇAY, MUHİTTİN ERENER 04.01.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

BORNOVA ATATÜRK, EVKA 4, BARBAROS 04.01.2025 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

ÇİĞLİ UĞUR MUMCU, AHMET EFENDİ 04.01.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

KINIK FATİH 04.01.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, KARADOĞAN 04.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı! Bayraklı, Bornova, Menderes, Selçuk...

SELÇUK ATATÜRK 04.01.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.