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Haberler Galeri İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de bugün (13 Mart Perşembe 2025) bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'in Balçova, Çeşme, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Selçuk ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 13 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

BALÇOVA EĞİTİM 13.03.2025 saat 11:05 ile 12:06 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

ÇEŞME FAHRETTİNPAŞA 13.03.2025 saat 10:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

KİRAZ İSTİKLAL 13.03.2025 saat 11:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, KIR, YAYLA 13.03.2025 saat 09:34 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

ÖDEMİŞ ARTICAK, VELİLER 13.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

SELÇUK ATATÜRK 13.03.2025 saat 10:03 ile 12:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

TİRE GÖKÇEN, KAHRAT 13.03.2025 saat 11:33 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.