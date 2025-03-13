İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de bugün (13 Mart Perşembe 2025) bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'in Balçova, Çeşme, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Selçuk ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Mart 2025 11:34 Son Güncelleme : 13 Mart 2025 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





