İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı: Çeşme, Selçuk, Menemen, Ödemiş...
Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de bugün (13 Mart Perşembe 2025) bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'in Balçova, Çeşme, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Selçuk ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 13 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...