Haberler Galeri İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 23 Ağustos Salı bugün İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





