HaberlerGaleriİZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?
İZSU İzmirlileri su kesintisi için uyardı! Sular kaçta gelecek?
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 23 Ağustos Salı bugün İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:17Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:25
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 23 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
MANAVKUYU 23.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA
BOSTANLI 23.08.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
OSMANİYE 23.08.2022 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
SEYREKLİ, ÜZÜMLÜ, BEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI, KEMENLER, DEMİRCİLİ 23.08.2022 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.