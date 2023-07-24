İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün 24 Temmuz Pazartesi bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 24 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi detayları...