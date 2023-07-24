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Haberler Galeri İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün 24 Temmuz Pazartesi bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 24 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:17

İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

BAYRAKLI BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 24.07.2023 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA PINARBAŞI 24.07.2023 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ERZENE, EVKA 3, ERZENE MAH 24.07.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı: 24 Temmuz Pazartesi 12 saate varan su kesintisi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

GAZİEMİR HÜRRİYET 24.07.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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