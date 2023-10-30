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Haberler Galeri İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçesinde 9 saat süren su kesintisi

İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçesinde 9 saat süren su kesintisi

İZSU bugün (30 Ekim Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Çeşme, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:20

İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi
İZSU paylaştı! İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ekim İzmir su kesintisi detayları...

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İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi
İZSU paylaştı! İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi

ALİAĞA ŞEHİTKEMAL 30.10.2023 saat 08:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi
İZSU paylaştı! İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi

ÇEŞME YALI 30.10.2023 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi
İZSU paylaştı! İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi

FOÇA CUMHURİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 30.10.2023 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi
İZSU paylaştı! İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren sular kesintisi

KARABAĞLAR YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU, UZUNDERE, CENNETÇEŞME, ÖZGÜR 30.10.2023 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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