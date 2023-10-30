İZSU paylaştı! İzmir'in bu ilçesinde 9 saat süren su kesintisi

İZSU bugün (30 Ekim Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Çeşme, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...