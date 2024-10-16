İZSU saat vererek duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (16 Ekim Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urlailçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 16 Ekim 2024 11:40 Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





