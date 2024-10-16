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İZSU saat vererek duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (16 Ekim Çarşamba) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urlailçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU saat vererek duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 16 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU saat vererek duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

BAYINDIR BIYIKLAR, DEMİRCİLİK, MİTHATPAŞA, FATİH, SADIKPAŞA, YENİ 16.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

BORNOVA SERİNTEPE, ZAFER, MERKEZ 16.10.2024 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

BORNOVA ATATÜRK 16.10.2024 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU saat vererek duyurdu! İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Çeşme, Urla, Konak, Bornova...

ÇEŞME OVACIK 16.10.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.