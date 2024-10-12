İZSU su kesintileri için İzmir'i uyardı! Bu ilçelere saatlerce sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Ekim Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 12 Ekim 2024 11:13 Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





