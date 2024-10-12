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İZSU su kesintileri için İzmir'in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Ekim Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU su kesintileri için İzmir’in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU su kesintileri için İzmir’in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

BAYINDIR SÖĞÜTÖREN 12.10.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintileri için İzmir’in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

BAYRAKLI ONUR 12.10.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintileri için İzmir’in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

BORNOVA ATATÜRK 12.10.2024 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintileri için İzmir’in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek

ÇEŞME ILDIR 12.10.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.