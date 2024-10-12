İZSU su kesintileri için İzmir'in uyardı! Bu ilçelerde oturanlara saatlerce sular gelmeyecek
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Ekim Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...