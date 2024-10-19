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Haberler Galeri İZSU su kesintisi için İzmir'in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

İZSU su kesintisi için İzmir'in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (19 Ekim Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Karabağlar, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Ekim Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY 19.10.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

KINIK OSMANİYE 19.10.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

KİRAZ YENİ 19.10.2024 saat 07:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için İzmir’in bu ilçelerini uyardı! Menderes, Ödemiş, Urla, Karabağlar...

MENDERES KEMALPAŞA 19.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.