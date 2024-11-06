İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (6 Kasım Çarşamba) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Ödemiş, Torbalı, ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...