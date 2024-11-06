İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (6 Kasım Çarşamba) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Ödemiş, Torbalı, ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 06 Kasım 2024 12:47 Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





