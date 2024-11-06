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Haberler Galeri İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (6 Kasım Çarşamba) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Ödemiş, Torbalı, ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 06.11.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

ÇEŞME ILDIR 06.11.2024 saat 10:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

DİKİLİ ÇANDARLI 06.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK 06.11.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

ÖDEMİŞ TOSUNLAR, HACIHASAN, YILANLI, KEMER 06.11.2024 saat 08:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

TORBALI YENİKÖY 06.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU su kesintisi için saat verdi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat... 6 Kasım Çarşamba su kesintisi

URLA YELALTI, CAMİATİK 06.11.2024 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.