İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 2 Ocak Salı İzmir'de suların kesileceği ilçeler...