HaberlerGaleriİZSU tek tek paylaştı! İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?
İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'in bazı ilçelerde bugün (2 Ocak Salı) suların kesileceğini duyurdu. Su kesintisinin hangi ilçelerde, ne kadar süreyle yaşanacağı araştırılıyor. İşte 2 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşayacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 10:35Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 10:39
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 2 Ocak Salı İzmir'de suların kesileceği ilçeler...