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Haberler Galeri İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'in bazı ilçelerde bugün (2 Ocak Salı) suların kesileceğini duyurdu. Su kesintisinin hangi ilçelerde, ne kadar süreyle yaşanacağı araştırılıyor. İşte 2 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşayacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 10:35 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 10:39

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 2 Ocak Salı İzmir'de suların kesileceği ilçeler...

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İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

BORNOVA EVKA 3 02.01.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

DİKİLİ CUMHURİYET 02.01.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK 02.01.2024 saat 10:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek... 2 Ocak Salı sular ne zaman gelecek?

KINIK BADEMALAN 01.01.2024 saat 10:40 ile 02.01.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

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