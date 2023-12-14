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Haberler Galeri İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

İZSU Bugün (14 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Yapılan duyuruya göre bugün bir ilçede 8 saate varan su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar "İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek?" sorusunun yanıtını arıyor. Bugün İzmir'de Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Torbalı'da sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İzmir'de 14 Aralık Perşembe su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:38 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:42

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

Bugün 14 Aralık Perşembe İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 14 Aralık Perşembe İzmir su kesintisi detayları..

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İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

BEYDAĞ SARIKAYA, YUKARITOSUNLAR 14.12.2023 saat 12:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

KEMALPAŞA DAMLACIK 14.12.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

KİRAZ YENİ 14.12.2023 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU tek tek paylaştı! İzmir’in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR 14.12.2023 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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