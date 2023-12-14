İZSU tek tek paylaştı! İzmir'in o illeri susuz kalacak... 14 Aralık Perşembe su kesintisi

İZSU Bugün (14 Aralık Perşembe) İzmir'de su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Yapılan duyuruya göre bugün bir ilçede 8 saate varan su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar "İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek?" sorusunun yanıtını arıyor. Bugün İzmir'de Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Torbalı'da sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İzmir'de 14 Aralık Perşembe su kesintisinin ayrıntıları...