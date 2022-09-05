  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

ALİAĞA

ÇALTILIDERE 05.09.2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

BAYRAKLI

GÜMÜŞPALA 05.09.2022 saat 07:10 ile 09:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

BORNOVA

ATATÜRK 05.09.2022 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

KEMALPAŞA

ÇAMBEL 05.09.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA