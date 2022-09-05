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İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi
İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi
İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:25
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA
ÇALTILIDERE 05.09.2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI
GÜMÜŞPALA 05.09.2022 saat 07:10 ile 09:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
ATATÜRK 05.09.2022 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA
ÇAMBEL 05.09.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.