Haberler Galeri İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -5 Eylül Pazartesi

İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





