İZSU uyardı! İzmir'in bu ilçelerinde 8 saat sular yok
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri hangi ilçelerde etkili olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 25 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:16
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:16
İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA: KURTULUŞ 25.07.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA: GÜRPINAR 25.07.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA: KOZAĞAÇ 25.07.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME: ÇİFTLİK 25.07.2022 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.