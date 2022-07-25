İZSU uyardı! İzmir’in bu ilçelerinde 8 saat sular yok

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 25 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...