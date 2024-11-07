İZSU'dan İzmir'e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (7 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 7 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 7 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...