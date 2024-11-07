İZSU'dan İzmir'e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (7 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 7 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 07 Kasım 2024 11:18 Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





