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Haberler Galeri İZSU'dan İzmir'e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU'dan İzmir'e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (7 Kasım Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 7 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 7 Kasım Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, YEŞİLOVA, BARBAROS, RAFET PAŞA, TUNA 07.11.2024 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇEŞME ILDIR 07.11.2024 saat 10:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KİRAZ KALEKÖY 07.11.2024 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KİRAZ UMURLU 07.11.2024 saat 10:00 ile 08.11.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

MENEMEN UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, YAHSELLİ 07.11.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÖDEMİŞ ÇOBANLAR, BIÇAKÇI, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BOZCAYAKA, KURUCUOVA, OVACIK, GÖLCÜK, OĞUZLAR, MURSALLI, DOLAYLAR 07.11.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, AYRANCILAR 07.11.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

TORBALI ERTUĞRUL, TEPEKÖY 07.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e 7 saatlik su kesintisi uyarısı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA İSKELE 07.11.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.