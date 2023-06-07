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Haberler Galeri İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

İZSU İzmir'de bugün 7 Haziran Çarşamba hangi ilçelerde suların kesileceğini paylaştı. Yapılan duyuruda İzmir'in Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 7 Haziran Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2023 Çarşamba 10:58 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2023 Çarşamba 10:58
İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 7 Haziran Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

ÇEŞME ILDIR 07.06.2023 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

KEMALPAŞA BAĞYURDU 07.06.2023 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 07.06.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 07.06.2023 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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