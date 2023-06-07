İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 7 Haziran Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...