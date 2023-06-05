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Haberler Galeri İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

İZSU'dan İzmir'e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

İZSU İzmir'de bugün 5 Haziran Pazartesi hangi ilçelerde suların kesileceğini paylaştı. Yapılan duyuruda İzmir'in Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 5 Haziran Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2023 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2023 Pazartesi 11:14
İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 5 Haziran Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

FOÇA FATİH, CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KOZBEYLİ 05.06.2023 saat 07:50 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

KINIK OSMANİYE 05.06.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

MENEMEN GÖRECE, SÜLEYMANLI, TELEKLER, BOZALAN 05.06.2023 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU’dan İzmir’e uyarı! Bu ilçelerde sular kesilecek: Foça, Kınık, Menderes, Ödemiş, Urla

ÖDEMİŞ KUVVETLİ 05.06.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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