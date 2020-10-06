  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

Başarılı türkücü İzzet Yıldızhan, İzmir'e yerleşerek orada bir otel açmıştı. Uzun bir aranın ardından İstanbul'da görüntülenen Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz" dedi.

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 11:43 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 11:47
İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

Toplantısı olduğu için İstanbul'a geldiğini ifade eden şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz. İstanbul trafiği gibi bir bela yok. Huzuru buldum valla" diyerek, gülümsedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

Albüm çalışması olup olmadığı sorulan Yıldızhan, "Albüm mü? Böylesine bir dönemde önümüzü göremezken albüm yapmak akıl işi değil. Şu illetten kurtulalım, işte o zaman güzel sürprizlerim olacak. Şu an kendimi ticaretime odakladım" yanıtını verdi.

İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz yaz İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşmişti.

İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

Corona virüs sürecini İzmir'de açtığı otelinde karantinada geçiren türkücü İzzet Yıldızhan, salgına karşı önlem amaçlı otelini baştan aşağıya dezenfekte ettirmiş ve 286 personelini ücretli izne çıkarmıştı.

İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar açıklandı
En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar açıklandı
  • SON DAKİKA