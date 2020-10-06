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İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar
Başarılı türkücü İzzet Yıldızhan, İzmir'e yerleşerek orada bir otel açmıştı. Uzun bir aranın ardından İstanbul'da görüntülenen Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz" dedi.
Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 11:43Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 11:47
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Toplantısı olduğu için İstanbul'a geldiğini ifade eden şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz. İstanbul trafiği gibi bir bela yok. Huzuru buldum valla" diyerek, gülümsedi.
Albüm çalışması olup olmadığı sorulan Yıldızhan, "Albüm mü? Böylesine bir dönemde önümüzü göremezken albüm yapmak akıl işi değil. Şu illetten kurtulalım, işte o zaman güzel sürprizlerim olacak. Şu an kendimi ticaretime odakladım" yanıtını verdi.
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz yaz İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşmişti.
Corona virüs sürecini İzmir'de açtığı otelinde karantinada geçiren türkücü İzzet Yıldızhan, salgına karşı önlem amaçlı otelini baştan aşağıya dezenfekte ettirmiş ve 286 personelini ücretli izne çıkarmıştı.