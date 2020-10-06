İzzet Yıldızhan'ın 'İzmir' sevgisi: Verdiğim en doğru karar

Toplantısı olduğu için İstanbul'a geldiğini ifade eden şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Hayatımda aldığım en doğru kararlardan birisi de İzmir'e yerleşmek oldu. Ben de ailem de çok mutluyuz. İstanbul trafiği gibi bir bela yok. Huzuru buldum valla" diyerek, gülümsedi.