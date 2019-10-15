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Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Çalışkanlıkları ile bilinen Japonlardan, dünyayı şoke eden bir yöntem geliştirildi. Sadece 2 saat kurdukları evler tam 300 yıl ayakta kalıyor. Peki nasıl? Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını yine Japonlar verdi. Yaptıkları evi an be an kameraya kaydeden Japonlar, evlerin sırrını açıkladı. İşte her karesi büyük bir ilgiyle takip edilen o evlerin yapılışı.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:19 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:21
Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Japonlar 2 saatte 300 yıl kalabilen ev inşa edebiliyor.

Evin dışı ve içi görenleri şaşırtıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...

İşte ilginç görüntüler

Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...
Japonlardan dünyayı şoke eden yöntem! Sadece 2 saatte...
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