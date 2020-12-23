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Haberler Galeri Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Jüpiter ile Satürn'ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:00
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ı 10 saat boyunca gözlemleyip hazırladığı video ile gezegenlerin yolculuğunu görüntüleyen İsa Turan bu kez de Jüpiter ile Satürn'ün buluşmasını görüntüledi.

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Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Turan, 170 gün boyunca 4 Temmuz gecesinden 21 Aralık gecesine kadar geçen zaman içinde gezegenlerin fotoğrafını sabitlediği mekanizma üzerinden çekti. Daha sonra fotoğrafları düzenleyerek 3 dakikalık videoyu oluşturdu.

Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

İzmir'de kayıt edilen gezegenlerin hareketlerinin görüntüleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 21 Aralık tarihinde ise Jüpiter ile Satürn'ün Dünya'dan birbirlerine en yakın gözüktüğü anlar ise teleskop görüntüsü ile kayıt edildi.

Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Çekilen görüntü fotoğraf haline getirildiğinde Jüpiter'in üzerinde bulunan leke ve Satürn'ün çevresinde yer alan toz ve gaz bulutları gözükebiliyor.

İHA

Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
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