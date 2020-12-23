Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ı 10 saat boyunca gözlemleyip hazırladığı video ile gezegenlerin yolculuğunu görüntüleyen İsa Turan bu kez de Jüpiter ile Satürn'ün buluşmasını görüntüledi.

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