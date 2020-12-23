Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Turan, 170 gün boyunca 4 Temmuz gecesinden 21 Aralık gecesine kadar geçen zaman içinde gezegenlerin fotoğrafını sabitlediği mekanizma üzerinden çekti. Daha sonra fotoğrafları düzenleyerek 3 dakikalık videoyu oluşturdu.
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
İzmir'de kayıt edilen gezegenlerin hareketlerinin görüntüleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 21 Aralık tarihinde ise Jüpiter ile Satürn'ün Dünya'dan birbirlerine en yakın gözüktüğü anlar ise teleskop görüntüsü ile kayıt edildi.
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Çekilen görüntü fotoğraf haline getirildiğinde Jüpiter'in üzerinde bulunan leke ve Satürn'ün çevresinde yer alan toz ve gaz bulutları gözükebiliyor.
İHA
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi