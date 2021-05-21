Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Ablası Hülya Açıkgöz 2004 yılında Hadise'nin menajerliğini üstlenirken 'hadise.com' isimli internet sitesi adresini satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Bir dönem iki kardeş arasında tatsız bir durum yaşanmış ve bu olay yargıya taşınmıştı.

