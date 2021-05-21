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Haberler Galeri Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Hakkında çıkan yasak aşk ve ayrılık iddiaları ile zor günler geçiren Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek geldi. Bir dönem menajerliğini yapan ancak arasının bozuk olduğu abla Açıkgöz ile Hadise arasında yeni gelişmeler yaşandı.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:35
Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrılık iddialarına cevapsız kalmayı ve dinlenmeyi tercih eden Hadise'den yeni haberler gelmeye başladı.

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Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Ablası Hülya Açıkgöz 2004 yılında Hadise'nin menajerliğini üstlenirken 'hadise.com' isimli internet sitesi adresini satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Bir dönem iki kardeş arasında tatsız bir durum yaşanmış ve bu olay yargıya taşınmıştı.

Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Yaşanan her şeyin artık geride kaldığı ve artık "hadise.com" internet sitesi adresinin şarkıcı Hadise tarafından yönetilmeye başlandığı öğrenildi. Bu durum iki kardeşin aralarındaki buzların artık yavaş yavaş eridiği de gösteriyor.

Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Şarkıcı Hadise'nin bu dönemde en yakın destekçilerinden birinin ablası Hülya Açıkgöz olduğu da gelen bilgiler arasında...

Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den destek

Hadise'nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.

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