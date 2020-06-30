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Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Meghan Markle ve Prens Harry, saraydan ayrılarak ABD'ye yerleşmişti. Çift, saraydan ayrıldıktan sonra finansman arayışına girdi. Prens Harry'nin babası Prens Charles bu konuda çifte yardım edecekti. Ancak Markle ve Prens Harry çifti, Prens Charles'ın yıllık geliri salgın nedeniyle büyük darbe alınca zor durumda kaldı.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 13:01
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'de yeni bir hayata başlayan Meghan Markle ve Prens Harry hüsra mı yaşıyor? Çiftin yeni hayatının sponsoru Prens Charles zorda kalınca ikilinin de maddi zorluk çektiği belirtildi.

Independent'in aktardığı habere göre, Prens Charles'ın kişisel parasını kullanarak, Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni yaşamını finanse edeceği bildirilmişti. Ancak Prens Charles'ın yıllık geliri pandemi nedeniyle büyük darbe aldı.

Galler Prensi'nin Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği yıllık gelir, yaklaşık yüzde üç oranında artarak 22,2 milyon euro'ya ulaşmıştı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle gelecek yıl "önemli miktarda" düşmesi bekleniyor.

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Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Prensin arazilerinin çoğu, Cornwall ve Scilly Adaları da dahil olmak üzere, corona virüsten çok kötü etkilenen turizm sektöründen gelir getiriyor.

Dükalık sekreteri Alastair Martin, "Ticari faaliyetlerimizin durması nedeniyle kârın önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz" dedi.

Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Prens Charles; Harry ve Meghan Markle'a ABD'deki yeni yaşamlarında yardımcı olmak için dükalıktan gelen bu geliri değil, kendi özel parasını kullanacak.

Ancak prense yakın bir kaynak, bunun "tükenmez" bir miktar olmadığı konusunda uyarmıştı. Prens, çiftin bir yıllık mali düzenlemelerini gözden geçirecek.

Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!


Ayrıca Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor (Soylular Savaşta: Harry ve Meghan'ın Windsor'u Şok Eden Ayrılma Hikayesi) isimli yeni bir kitapta Harry'nin ABD'deki yaşamına uyum sağlamakta zorlandığı öne sürüldü.

Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Çifte yakın bir kaynak, Harry'nin aynı yerde kalmaktan çok sıkıldığını ve tecritte ailesini özlediğini iddia ederek şunları söyledi:

"Durumu hayal ettiklerinden çok farklı. Harry taşınmaktan duyduğu heyecanı kaybetti. Gizlice azap çekiyor."

Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Kaynağa göre 38 yaşındaki Meghan, 35 yaşındaki eşine destek olmak için elinden geleni yapıyor ve şehir normale döndüğünde buradaki yeni hayatını seveceğini söylüyor.

Meghan onu yürüyüşüne çıkarmak istediğini söylüyor ve yerel polo kulüpleriyle sörfü ne kadar seveceğini anlatıyor.

Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!
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