Kaçışın ardından hüsran çıktı! Meghan Markle ve Prens Harry cephesi karıştı!

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'de yeni bir hayata başlayan Meghan Markle ve Prens Harry hüsra mı yaşıyor? Çiftin yeni hayatının sponsoru Prens Charles zorda kalınca ikilinin de maddi zorluk çektiği belirtildi.
Independent'in aktardığı habere göre, Prens Charles'ın kişisel parasını kullanarak, Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni yaşamını finanse edeceği bildirilmişti. Ancak Prens Charles'ın yıllık geliri pandemi nedeniyle büyük darbe aldı.
Galler Prensi'nin Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği yıllık gelir, yaklaşık yüzde üç oranında artarak 22,2 milyon euro'ya ulaşmıştı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle gelecek yıl "önemli miktarda" düşmesi bekleniyor.