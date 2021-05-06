Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem

Manisa Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde bilgi veren Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, "Öncelikle Türkiye'de ilk defa yapılan bir protokol. Zaten Manisa nüfusuna bakılarak sanayi şehri olarak en büyük illerden birisi. Sanayi şehri olan bir ilde böyle bir protokolün olması da hayırlı olacaktır. Bu protokolle uygun görülen kadınlarımız Manisa OSB firmalarında işe alımlarda öncelik sağlanacak. Protokol çerçevesinde bir heyet oluşturuyoruz. İş-Kur, Manisa OSB ve bizim tarafımızdan oluşan bir heyet. 3 ayda bir toplanacak heyetimiz uygun görülen kadınlarımızı Manisa OSB'de faaliyet gösteren şirketlere yerleştirilmesi sağlanacak" dedi.