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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi
Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün dizi çekimi dışındaki samimi görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Görüntüler sonrası sessizliğini koruyan Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'den beklenen açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:22Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
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Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.