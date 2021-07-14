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Haberler Galeri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün dizi çekimi dışındaki samimi görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Görüntüler sonrası sessizliğini koruyan Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'den beklenen açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:22 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

KADİR DOĞULU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İki rol arkadaşı dün akşam da 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı! İlk açıklama geldi

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi:

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