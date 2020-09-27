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Haberler Galeri Kafasında çıkan boynuz görenleri şaşırttı!

Kafasında çıkan boynuz görenleri şaşırttı!

Tıp dünyasından gelen şaşırtıcı vakalara bir yenisi daha eklendi. Lisa isimli kadının başına gelenleri duyanlar oldukça şaşırdı. Kafasından boynuz çıkan kadın bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:47
Kafasında boynuz çıktı!
Kafasında boynuz çıktı!

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

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Kafasında boynuz çıktı!
Kafasında boynuz çıktı!

Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.

Kafasında boynuz çıktı!
Kafasında boynuz çıktı!

Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

Kafasında boynuz çıktı!
Kafasında boynuz çıktı!

Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

Kafasında boynuz çıktı!
Kafasında boynuz çıktı!

Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."

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